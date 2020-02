Mauvaise passe pour la bière Corona à cause du coronavirus

L’image de Corona, la troisième bière la plus consommée aux Etats-Unis, a été durement impactée après l’apparition du coronavirus.

D’après un sondage de YouGov, une grande partie des fans de cette bière mexicaine estiment qu’un lien existerait entre celle-ci et le virus qui a fait des milliers de morts de par le monde.

En plus, les intentions d’achats au pays de l’oncle Sam seraient également en baisse. Les résultats du sondage ont révélé que seuls 5% des Américains comptent acheter cette marque de bière dans les prochains jours, un niveau jamais atteint depuis deux ans. A en croire BFM TV, le groupe Constellation Brands, qui possède la marque Corona, a perdu plus de 8% à la Bourse de New York depuis le début de la semaine.

H.M.