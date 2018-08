Et de deux pour Ibrahim Boubacar Keïta! Le président malien sortant a été réélu pour cinq ans avec 67% des suffrages, contre 32,83% à l’opposant Soumaïla Cissé au second tour de l’élection présidentielle. C’est ce qu’a annoncé ce jeudi Mohamed Ag Erlaf, le ministre malien de l’Administration territoriale.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK