Macron propose de l’aide à l’Australie

Le Président français Emmanuel Macron a proposé, dimanche, une “aide opérationnelle immédiate” à l’Australie pour lutter contre les graves incendies auxquels fait face ce pays.

«Solidarité avec le peuple australien face aux incendies qui ravagent leur pays. Ce matin, j’ai appelé le Premier ministre Scott Morrison pour offrir notre aide opérationnelle immédiate pour lutter contre les feux, protéger la population et préserver la biodiversité », a écrit Emmanuel Macron dans un Tweet.

L’Australie fait face à des feux de forêt d’une ampleur et d’une violence sans précédent qui dévastent des régions tout entières du pays, faisant au moins 24 victimes et des “dégâts considérables”, selon un bilan communiqué dimanche par les autorités.

Les incendies sont courants en Australie au printemps et en été. Mais ils ont été cette saison particulièrement précoces et virulents, en raison notamment de conditions encore plus propices aux feux du fait du réchauffement climatique.