Macron a félicité Joe Biden

Le président Français Emmanuel Macron a félicité, ce samedi soir, le président élu des États-Unis, le démocrate Joe Biden.

« Les Américains ont désigné leur Président. Félicitations Joe Biden et Kamala Harris! Nous avons beaucoup à faire pour relever les défis d’aujourd’hui. Agissons ensemble! », a twitté le président de la République.

Biden, dont la victoire a été annoncée samedi par les médias américains, devient le 46ème président des Etats-Unis après avoir battu Donald Trump.

Le nouveau locataire de la Maison Blanche, qui aura 78 ans plus tard ce mois-ci, sera le président le plus âgé à prêter serment lors de son investiture en janvier prochain. Il sera épaulé par Kamala Harris, la prochaine vice-présidente des États-Unis, qui sera la première femme à occuper ce poste ainsi que la première vice-présidente noire et sud-asiatique de l’histoire du pays.

En outre, la défaite de Trump fait de lui le 11ème président en exercice de l’histoire des États-Unis à perdre la Maison Blanche lors d’une campagne électorale générale. Le dernier président à perdre une course à sa propre réélection était le républicain George H.W. Bush en 1992.

M.S. (avec MAP)