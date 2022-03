L’Ukraine juge les négociations « très difficiles » avec Moscou

Les négociations avec Moscou sont « très difficiles », a jugé ce vendredi le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, démentant tout accord avec la Russie plus d’un mois après le début du conflit.

« Le processus de négociation est très difficile », a déclaré le chef de la diplomatie ukrainienne dans un communiqué, niant tout « consensus » avec Moscou à ce stade.

Plus tôt dans la journée, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait assuré que la Russie et l’Ukraine étaient d’accord sur quatre points de négociation sur six.

« Il n’y a pas de consensus avec la Russie sur les quatre points mentionnés par le président de la Turquie », a souligné Kouleba, saluant toutefois « les efforts diplomatiques » de ce pays « visant à mettre fin à la guerre ».

Le chef de la diplomatie ukrainienne a répété la « position forte » et les « exigences » de Kiev pour parvenir à un accord avec Moscou: « un cessez-le-feu, des garanties de sécurité et l’intégrité territoriale de l’Ukraine », mais aussi que « la langue ukrainienne soit et demeure la seule langue d’État en Ukraine ».

Kouleba et son homologue russe Sergueï Lavrov s’étaient vus à Antalya en Turquie le 10 mars dernier, à l’invitation d’Ankara, pour ce qui est la seule rencontre officielle à ce niveau depuis le début de la crise.