L’incroyable performance d’une funambule en plein Paris (VIDEO)

C’est un exploit qui n’est pas passé inaperçu. Samedi dernier, à Paris, la funambule française Tatiana-Mosio Bongonga a traversé la butte Montmartre, en équilibre sur un fil et sans aucune protection. C’est l’un des points les plus haut de la capitale. Accompagnée par un orchestre, l’acrobate a effectué des figures spectaculaires. Le public parisien est resté bouche-bée.

