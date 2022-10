L’imam Hassan Iquioussen appréhendé en Belgique

L’imam à controverses a été finalement retrouvé en Belgique. Le ministre belge de la Justice Vincent Van Quickenborne a indiqué à l’AFP que Hassan Iquioussen a été arrêté et sera extradé vers la France.

Hassan Iquioussen a été arrêté vendredi près de Mons, dans la région francophone de la Belgique . Dans une déclaration à l’AFP, le ministre de la Justice belge a indiqué: « Je peux vous confirmer qu’il a été arrêté ce jour par la police ».

Le prédicateur français d’origine marocaine était en cavale depuis fin août, au moment où la France avait ordonné son expulsion vers le Maroc. Une décision unilatérale, dans la mesure où le Royaume n’a jamais donné son accord pour l’accueillir.

La décision d’expulsion d’Iquioussen vient en réponse à des propos jugés « extrémistes » et « contraires aux valeurs de la République ». Il est à noter que l’imam est né et a grandi en France, d’autant plus que ses enfants et petits-enfants disposent de la nationalité française.

A.O.