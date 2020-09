Liban: terrible incendie au port de Beyrouth

Un incendie s’est déclaré jeudi dans un entrepôt du port de Beyrouth, causant la panique parmi des Libanais toujours sous le choc de l’explosion meurtrière et dévastatrice qui a traumatisé la capitale il y a seulement cinq semaines.

D’épaisses colonnes de fumée noire sont visibles depuis de nombreux quartiers de la capitale libanaise, où l’incendie a touché un entrepôt dans lequel sont stockés des bidons d’huile pour moteur et des roues de voiture, a fait savoir l’armée libanaise dans un communiqué, exhortant les habitants à quitter les quartiers voisins.

L’incendie « a commencé avec les bidons d’huile avant de se propager aux pneus », a précisé de son côté le directeur par intérim du port, Bassem al-Kaissi, à une chaîne de télévision locale, sans pour autant être en mesure d’en préciser l’origine. « C’est soit à cause de la chaleur soit d’une erreur, il est encore trop tôt pour le savoir », a-t-il poursuivi.

Des camions de la défense civile ont été dépêchés sur place, tandis que l’armée a déployé des hélicoptères pour tenter d’éteindre les flammes.

Plusieurs internautes ont publié sur les réseaux sociaux les images des flammes et de l’impressionnante fumée qui se dégage du site, rappelant l’explosion du 04 août dernier, qui a détruit le port de Beyrouth, faisant 192 morts et 6.500 blessés, et laissant sinistrée une majeure partie de la ville.

S.L. (avec MAP)