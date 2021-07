Liban: Saad Hariri jette (déjà) l’éponge

Le Premier ministre désigné au Liban, Saad Hariri, a annoncé ce jeudi qu’il renonçait à former un gouvernement, après sa rencontre avec le président Michel Aoun.

Lors d’une conférence de presse, Hariri a souligné qu’il n’est pas parvenu à un accord avec le président. « Il est évident que nous ne serons pas capables de nous entendre avec son excellence le président », a dit le Premier ministre désigné.

Saad Hariri, qui a proposé mercredi une équipe de 24 ministres, a indiqué que le président Michel Aoun avait réclamé des amendements à la liste du gouvernement, changements auxquels il était opposé.

« Je lui ai proposé plus de temps pour réfléchir et il a dit ‘Nous ne pourrons pas nous mettre d’accord’. C’est pourquoi je me suis excusé de ne pas pouvoir former le gouvernement, que Dieu aide le pays », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre libanais désigné, Saad Hariri, a présenté mercredi au président du pays, Michel Aoun, sa nouvelle équipe gouvernementale composée de 24 ministres technocrates, formulant son vœu d’obtenir une réponse le lendemain.

Près de 9 mois après la démission du gouvernement Diab, suite à l’explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020, le Liban a connu une impasse politique et un effondrement économique, sur fond d’échange d’accusations entre le président libanais et Hariri d’entraver la formation d’un gouvernement.

