LG dévoile ses nouveaux téléviseurs OLED révolutionnaires

Communiqué. LG Electronics (LG) a dévoilé ses gammes de téléviseurs pour 2023, avec en tête sa gamme de téléviseurs OLED la plus avancée à ce jour. Grâce à une qualité d’image autoéclairée de premier ordre, à de puissantes technologies de traitement de l’image et à une plateforme webOS améliorée offrant encore plus de fonctions et de services intelligents.

Dix ans après avoir présenté au monde le tout premier téléviseur OLED grand écran, LG continue de dominer le marché des téléviseurs haut de gamme. Les téléviseurs OLED de pointe de la marque ont été récompensés par le CES Innovation Award pendant 11 années consécutives et n’ont cessé d’évoluer au fil du temps pour offrir une valeur toujours plus grande aux consommateurs. Les téléviseurs LG OLED sont réputés pour leur qualité d’image exceptionnelle, produisant des couleurs vives et précises avec des noirs profonds et un taux de contraste infini pour des images remarquablement réalistes.

Outre la création d’expérience de visionnage plus immersive, la technologie autoéclairée de LG a permis à l’entreprise de créer des modèles de téléviseurs sans précédent et visuellement étonnants, y compris des premières sur le marché comme le LG SIGNATURE OLED R enroulable et le LG OLED Flex pliable. Doublement récompensé lors du CES 2023 Innovation Award, le LG OLED Flex a remporté le prix de la meilleure innovation dans la catégorie Gaming.

Un rendu exceptionnel

Les fers de lance de la gamme OLED 2023 de LG sont les derniers téléviseurs de la série OLED evo Z3, G3 et C3. Ces nouveaux modèles améliorés offrent une luminosité et une précision des couleurs supérieures ainsi qu’une clarté et des détails étonnants grâce à la précision et aux performances de la technologie LG OLED evo et du nouveau processeur α 9 AI Gen6.

Le dernier processeur de la série Alpha utilise la technologie d’apprentissage profond assisté par l’intelligence artificielle la plus sophistiquée de LG pour garantir une qualité d’image et de son exceptionnelle. AI Picture Pro offre désormais une mise à l’échelle améliorée pour une meilleure clarté et une amélioration de la cartographie dynamique des tons, qui permet de révéler la profondeur et les détails de chaque image. AI Picture Pro intègre également une technologie de traitement de l’image qui détecte et affine les objets importants, comme les visages des personnes, pour leur donner une qualité HDR plus vivante. En plus d’affiner la reproduction des images, le processeur α 9 AI Gen6 alimente la fonction AI Sound Pro de LG ; une fonction qui aide les téléspectateurs à se laisser emporter par l’action à l’écran en diffusant un son ambiant virtuel 9.1.2 à partir du système de haut-parleurs intégré aux téléviseurs.

Une autre mise à niveau importante appliquée à la série OLED evo G3 de cette année est la technologie Brightness Booster Max de LG, qui intègre une toute nouvelle architecture de contrôle de la lumière et des algorithmes d’amplification de la lumière pour augmenter la luminosité jusqu’à 70 %. La luminosité est cartographiée et contrôlée pixel par pixel, ce qui donne des images plus nettes et plus réalistes.

Un design sublime

Les modèles G3 OLED evo 2023 de LG bénéficient également d’une mise à niveau esthétique grâce à l’introduction du One Wall Design ultra-sans couture. Ne laissant aucun espace visible lorsqu’ils sont montés au mur, les modèles de cette année apportent style et élégance sans effort au salon.

De plus, LG continue de tirer parti de son leadership technologique non seulement pour créer des produits et des services, mais aussi pour améliorer la vie. Les téléviseurs LG OLED 2023 sont conçus pour être plus respectueux de l’environnement, de la production à l’élimination, créant ainsi des cycles durables. Les téléviseurs LG OLED n’ont pas d’unité de rétroéclairage, ce qui signifie que la production de chaque téléviseur nécessite moins de matériaux que celle d’un téléviseur LED classique.

Ils utilisent également de nombreux composants fabriqués à partir de plastiques recyclés et sont même expédiés dans des emballages écologiques fabriqués à partir de matériaux recyclables et dotés d’une impression monochrome. Plus agréables pour les yeux, tous les téléviseurs OLED modèle 2023 de LG ont été certifiés faibles en lumière bleue par TÜV Rheinland et sans scintillement par UL Solutions.

L’expérience utilisateur réinventée

LG OLED présente également une expérience utilisateur rafraîchie et plus personnalisée en 2023. Dotés de la dernière version de webOS, les modèles de cette année présentent All New Home, une interface utilisateur (IU) repensée qui offre une multitude d’options de personnalisation et plus de commodité que jamais. Les nouvelles « cartes rapides » offrent aux utilisateurs un accès facile au contenu et aux services qu’ils utilisent le plus – tous regroupés en catégories logiques telles que Home Office, Gaming, Music et Sports. Le système webOS de LG, plus avancé, permet à tous les utilisateurs du téléviseur de bénéficier de recommandations personnalisées adaptées à leurs propres préférences, qui sont déterminées en fonction de l’historique et des habitudes de visionnage.

L’expérience personnalisée de l’utilisateur sur le téléviseur LG OLED est renforcée par AI Concierge, qui fournit à chaque utilisateur une liste de choix de contenus sélectionnés en fonction de son utilisation passée et de ses demandes de recherche, et lui propose une sélection de contenus tendance à parcourir.

Conçus pour des expériences de « home cinéma » de premier ordre, les téléviseurs OLED de LG continuent de prendre en charge les capacités d’amélioration de l’image et du son de Dolby Vision et Dolby Atmos. De plus, les téléviseurs LG de cette année s’intègrent parfaitement aux dernières barres de son LG, offrant un son ambiant multicanal exceptionnel avec une qualité améliorée par IMAX grâce à DTS:X. Le téléviseur et la barre de son LG s’associent également pour offrir la fonction WOW Orchestra, qui tire parti des canaux audios des deux produits pour produire un son plus puissant et plus immersif.

Nec plus ultra de fonctions

Comme on pouvait s’y attendre, les modèles OLED 2023 de LG comprennent un large éventail de fonctions conformes à la norme HDMI 2.1a. Ils sont également les premiers téléviseurs à être certifiés par l’organisation HDMI pour le Quick Media Switching VRR (QMS-VRR) récemment annoncé. Le QMS-VRR permet d’éliminer l’« écran noir » momentané qui se produit parfois lors du passage d’un contenu lu à partir de différents appareils sources connectés via les ports HDMI 2.1a du téléviseur.

Écrans de jeu ultimes, les téléviseurs OLED autoéclairés de LG offrent un temps de réponse de 0,1 milliseconde, un faible décalage d’entrée et jusqu’à quatre ports, conformes à la norme HDMI 2.1a. Les téléviseurs OLED de LG sont également équipés de l’optimiseur de jeu, qui permet aux utilisateurs de sélectionner et de basculer rapidement entre les fonctions, spécifiques au jeu, telles que les préréglages d’affichage par genre de jeu. Les paramètres pour G-SYNC Compatible, FreeSync Premium et le taux de rafraîchissement variable (VRR) sont également facilement accessibles depuis l’Optimiseur de jeu.