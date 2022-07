La première épouse de Donald Trump et mère d’Ivanka est morte

Ivana Trump, l’ex-épouse de l’ancien président américain Donald Trump, est décédée à l’âge de 73 ans, a annoncé jeudi la famille Trump.

« Je suis très attristé d’annoncer à tous ceux qui l’aimaient, qui sont nombreux, qu’Ivana Trump est décédée chez elle à New York », a écrit l’ancien locataire de la Maison Blanche sur sa plateforme de médias sociaux, Truth Social. Donald Trump a rendu hommage à son ex-femme et mère de ses trois enfants aînés, qui a mené, selon lui, « une vie formidable et inspirante ».

« Sa fierté et sa joie étaient ses trois enfants, Donald Jr., Ivanka et Eric. Elle était si fière d’eux, car nous étions tous si fiers d’elle », a-t-il ajouté.

« Le coeur brisé par le décès de ma mère. Maman était brillante, charmante, passionnée et méchamment drôle. Elle a vécu pleinement sa vie, ne laissant jamais passer une occasion de rire et de danser. Elle me manquera pour toujours et garderai son souvenir vivant dans nos cœurs pour toujours. », a écrit pour sa part Ivanka Trump sur Twitter.

Le couple s’est marié en 1977 et a divorcé en 1992.