L’Europe va perdre “entre 5 et 6%” de PIB si le confinement dure deux mois, a estimé le commissaire en charge du Marché intérieur, affirmant qu’une sortie de crise ne sera possible que par une solidarité “sans faille” entre les Etats européens, mais aussi entre les continents.

Dans un entretien dimanche au journal « Le Parisien », Thierry Breton évoque l’impact économique de la crise du coronavirus et ses conséquences sur les pays européens qu’il a appelés à mettre en place des plans de relance industrielle massifs.

Les conséquences économiques de la crise sanitaire du coronavirus seront “très sévères” pour l’Europe a prévenu le commissaire en charge du Marché intérieur, indiquant qu’un mois de confinement fera perdre “entre 2,5 et 3% de PIB et entre 5 et 6% avec deux mois de confinement”.

“Ma priorité absolue est de maintenir en vie les entreprises. En 2008, l’Europe avait mis plus d’un an à réagir à la crise financière. Là, en l’espace d’une semaine, la Commission européenne a donné la flexibilité aux Etats pour intervenir directement, s’est exonérée du Pacte de stabilité et de la règle des 3 % de déficit et la Banque centrale européenne a mis immédiatement sur la table 750 milliards d’euros”, a-t-il indiqué.

Il a appelé, dans contexte, chaque Etat membre de l’Union européenne “à proposer des plans de relance industrielle de l’ordre de 10% de leur PNB”. “Au total, ça pourrait atteindre 1600 milliards d’euros”, indique-t-il.

Dans cet entretien, Thierry Breton s’est prononcé de nouveau en faveur de la création d’un “fonds européen de relance qui émette des obligations à long terme offrant un financement accessible à tous” afin qu’aucun pays ne soit “laissé au bord de la route”.

“Il y aura un avant et un après, c’est évident”, a encore assuré le commissaire européen. Néanmoins, “il est hors de question de remettre en cause nos accords de libre-échange, parce que c’est dans ce monde que nous vivons et que c’est aussi grâce à ces échanges que nous surmonterons cette crise”, affirme-t-il.

Pour le commissaire européen au Marché intérieur, la sortie de crise ne sera possible que par une solidarité sans faille entre les Etats européens, mais aussi entre les continents.

“L’impact de cette crise sur l’économie sera très lourd et pour y faire face, la solidarité est le maître mot. Solidarité sans faille entre les Etats européens, entre les continents, aussi avec la Chine et, demain, peut-être avec les Etats-Unis. Et évidemment l’Afrique”, a-t-il affirmé.

AJ