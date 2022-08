L’Euro au plus bas depuis 20 ans

L’euro a baissé lundi sous la parité avec le dollar, au plus bas depuis près de 20 ans, en raison de la crise énergétique en Europe et l’attitude de la banque centrale américaine (Fed) face à l’inflation. Vers 18H15 GMT, l’euro reculait de 1,05% à 0,9932 dollar, un plus bas depuis décembre 2002. La monnaie unique était déjà descendue une première fois sous la parité mi-juillet.

La fermeture annoncée, pour maintenance, du gazoduc Nord Stream 1, qui fournit l’essentiel du gaz russe à l’Europe, entre le 31 août et le 2 septembre, a encore accentué les craintes de pénurie sur le Vieux continent, et fait décoller les cours du gaz naturel en Europe.

Selon les analystes, ce fait augmente le risque d’un ralentissement économique significatif d’ici la fin de l’année en zone euro.

Le Royaume-Uni est également affectée par cette crise. et la livre sterling ne faisait guère mieux que l’euro lundi face au billet vert. Elle flirtait avec son niveau de mars 2020, aux premiers jours de la pandémie, à 1,1760 dollar pour une livre.

Avant 2020, la livre britannique n’était pas repassée sous le seuil de 1,18 dollar depuis 1985.

Très dépendante des approvisionnements russes, la Hongrie a elle vu le forint tomber au plus bas niveau de son histoire par rapport au dollar, à 411 forints pour un dollar.

« L’épée de Damoclès suspendue au-dessus de l’Europe est partie pour rester là », prévient Kit Juckes, analyste chez Société Générale.

Et la semaine menace d’être plus douloureuse encore pour l’euro, car « de mauvais indicateurs PMI mardi pourraient suffire à ancrer l’euro sous un dollar », prévient-il.

S.L. (avec MAP)