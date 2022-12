L’état de santé de Pelé se dégrade

Par LeSiteinfo avec MAP

La légende du football brésilien Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’, hospitalisé pendant trois semaines à Sao Paulo, reçoit des soins liés à des « dysfonctionnements rénaux et cardiaques », ont rapporté mercredi ses médecins.

Pelé, sous traitement pour un cancer du côlon, « présente une progression de la maladie oncologique et nécessite une plus grande prise en charge liée à des dysfonctionnements rénaux et cardiaques », a précisé l’hôpital Albert Einstein, où il est admis depuis le 29 novembre.

Le bulletin note que le triple champion du monde de 82 ans « reste hospitalisé dans une salle commune, sous les soins médicaux nécessaires de l’équipe médicale ».

Quelques minutes auparavant, ses filles ont annoncé que Pelé passerait Noël à l’hôpital.

« Notre Noël à la maison a été suspendu. Nous avons décidé avec les médecins que, pour diverses raisons, il valait mieux rester ici, avec tous les soins médicaux », a déclaré Flavia Arantes dans un message publié sur ses réseaux sociaux.

« L’amour pour lui, les histoires et vos prières sont une énorme consolation car nous savons que nous ne sommes pas seuls », a déclaré la fille de l’ancien attaquant de Santos et Cosmos, assurant que « la semaine prochaine » sera mis à jour l’état de santé du triple champion du monde.

Pelé a été hospitalisé pendant trois semaines pour réévaluer le traitement de chimiothérapie contre la tumeur du côlon, qu’il a subie en septembre 2021, et traiter une « infection respiratoire » qui a été détectée quelques jours plus tard.

Malgré sa situation délicate, Pelé, considéré par beaucoup comme le meilleur footballeur de l’histoire, a maintenu une intense activité sur ses réseaux sociaux, avec la publication de divers messages sur la Coupe du monde Qatar 2022.

Dans l’une des dernières, il a félicité le Maroc pour son parcours brillant en coupe du monde, ainsi que l’équipe argentine et Lionel Messi pour avoir décroché leur troisième étoile.

La famille de l’ancien attaquant a démenti les informations de presse selon lesquelles Pelé ne répondait plus à la chimiothérapie et serait dans une phase terminale.

