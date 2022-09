L’état de santé de la reine Élisabeth II inquiète (PHOTO)

La monarque de l’Angleterre serait dans un état critique. Les médecins du Buckingham Palace ont indiqué, dans la journée du 8 septembre, que la reine est sous-supervision médicale à l’heure actuelle.

La reine Élisabeth II a par ailleurs annulé l’ensemble de ses activités, afin de se reposer. À 96 ans, elle est considérée comme la figure royale ayant occupé le trône d’Angleterre pour la plus longue période de l’histoire du pays et la plus ancienne reine vivante dans le monde.

Un porte-parole de Clarence House a indiqué que le prince Charles et le prince William de Grande-Bretagne se sont rendus à la résidence royale de Balmoral, en Écosse.

La Première ministre britannique, Liz Truss, a indiqué via Twitter : « Le pays tout entier sera profondément préoccupé par les nouvelles en provenance du palais de Buckingham.. Mes pensées et celles des gens à travers notre Royaume-Uni vont à Sa Majesté la reine et sa famille en ce moment ».

De nombreux responsables politiques ont également adressé leurs vœux de rétablissement à la souveraine.

A.O.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.

My thoughts – and the thoughts of people across our United Kingdom – are with Her Majesty The Queen and her family at this time.

— Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022