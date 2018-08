Les rappeurs Booba et Kaaris se battent à l’aéroport d’Orly (VIDEO)

Depuis quelques jours maintenant, le chanteur Booba et le comédien marocain Said Taghmaoui se clashent mutuellement sur les réseaux sociaux.

#Orly Ouest Hall 1 : altercation passagers. Individus maîtrisés par la #police . Hall 1 temporairement fermé. Retards à prévoir pour les vols au départ du Hall 1. Suivez l’actualité de votre vol via : https://t.co/bKMKjXmtEN et sur les écrans pour vérifier la porte d’embarquement.

Devant les passagers de l’aéroport, Booba et Kaaris se sont donnés en spectacle et quelques personnes qui ont assisté à la scène ont relayé des vidéos sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, les Aéroports de Paris évoquent une “altercation passagers” et indiquent que les individus ont été “maîtrisés par la police”.