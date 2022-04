Les produits Kinder seront-ils retirés de la vente au Maroc ?

En France, plusieurs produits Kinder potentiellement porteurs de la salmonellose ont été rappelés par le groupe Ferrero après le recensement de 21 contaminations. D’autres cas ont également été signalés dans plusieurs pays d’Europe comme le Royaume-Uni et la Belgique.

«Aucun de nos produits Kinder mis sur le marché français n’a été testé positif à la salmonelle. Nous n’avons reçu aucune plainte de la part de consommateurs. Néanmoins, nous prenons cette affaire très au sérieux car la protection des consommateurs est notre priorité absolue», peut-on lire dans un communiqué de Ferrero.

Les produits rappelés sont Kinder Surprise 20g (par un, par trois, par quatre et par six) et 100g avec des dates de péremption comprises entre fin juin 2022 et fin octobre 2022, Kinder Schoko-Bons avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août 2022, Kinder Mini Eggs avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août, Kinder Happy Moments, Kinder Mix : 193g, Panier 150g, Peluche 133g, Seau 198g, avec des dates de péremption à fin août 2022.

«Si vous avez l’un de ces produits, nous vous conseillons de ne pas le consommer», recommande la marque.

Par ailleurs, Santé publique France souligne que « les investigations menées ont mis en évidence la consommation de certains produits de marque Kinder faisant l’objet de ce retrait-rappel dans les jours précédant l’apparition des symptômes chez les 15 malades qui ont pu être interrogés à cette heure. Ces produits sont tous fabriqués dans une même usine à Arlon, en Belgique».

La même source rappelle que les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent «par des troubles gastro-intestinaux souvent accompagnés de fièvre dans les quarante-huit heures qui suivent la consommation des produits contaminés. «Ces symptômes peuvent être aggravés chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés, les femmes enceintes et les personnes âgées», précise-t-on.

Qu’en est-il au Maroc ? Les produits Kinder en question seront-ils également retirés de la vente ? D’après une source sûre de Le Site info, l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) a effectué ce mardi une descente dans les entrepôts de Kinder, situés à Ain Sbaa.

Aucune annonce officielle n’a encore été faite à ce sujet. Toutefois, les personnes ayant consommé ces produits et présentant ces symptômes devraient se rendre en urgence chez un médecin.

H.M.