Les incendies continuent de faire rage en Grèce

De violents incendies continuaient ce samedi à gagner du terrain en Grèce, pour le 11e jour consécutif, dévorant forêts et habitations.

Au moins 1.450 pompiers grecs, aidés de renforts d’autres pays, poursuivaient leur bataille acharnée contre cinq incendies majeurs au nord d’Athènes, sur l’île d’Eubée, à 200 km à l’est de la capitale, et trois feux sur la péninsule du Péloponnèse, à l’ouest, selon les médias grecs.

A une trentaine de km d’Athènes, le violent sinistre continuait d’avancer vers l’est et le lac de Marathon, la plus grosse réserve d’eau de la capitale, après avoir provoqué l’évacuation d’une dizaine de localités.

Dans le village de Pefkofyto, au nord de la capitale, il ne reste plus que des pins calcinés et des carcasses de maisons.

Sur l’île d’Eubée, plus de 1.300 personnes ont été évacuées par bateau dans la nuit du village côtier de Limni, encerclé par les flammes, tandis qu’une vingtaine d’autres ont été évacuées samedi matin de la plage de Rovies, également sur cette vaste île à l’est du pays, précisent les médias.

Sur la péninsule du Péloponnèse aussi, des centaines d’hectares étaient en feu à l’est du site archéologique d’Olympie et dans les régions du Magne et de Messinie.

Plus de 5.000 habitants et touristes ont été forcés de fuir le sinistre du Magne, où la maire Eleni Drakoulakou a estimé à 50% la zone brûlée à l’est de cette région montagneuse et touristique.

