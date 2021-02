Les États-Unis officiellement de retour dans l’accord de Paris

Les États-Unis ont officiellement réintégré ce vendredi l’Accord de Paris sur le climat, a annoncé un communiqué du département d’Etat américain.

« Le 20 janvier, lors de son premier jour en fonction, le président Biden a signé le décret pour le retour des États-Unis dans l’Accord de Paris. Selon les termes de l’accord, les États-Unis redeviennent officiellement partie aujourd’hui », a indiqué le communiqué signé par le Secrétaire d’Etat US, Antony Blinken.

Et d’ajouter que l’Accord de Paris est un « cadre d’action mondial sans précédent » avec pour objectif de « nous aider tous à éviter un réchauffement planétaire catastrophique et à renforcer la résilience du monde entier face aux impacts du changement climatique que nous constatons déjà ».

Pour Blinken, « aussi important que notre adhésion à l’Accord ait été en 2016 – et aussi important que soit notre réintégration aujourd’hui- ce que nous faisons dans les semaines, les mois et les années à venir est encore plus important », relevant que dorénavant la question du changement climatique fera partie des conversations bilatérales et multilatérales les plus importantes à tous les niveaux.

« Le changement climatique et la diplomatie scientifique ne pourront plus jamais être des ‘ajouts’ dans nos discussions sur la politique étrangère », a-t-il promis, relevant que les menaces réelles du changement climatique seront « au centre de nos priorités de politique intérieure et étrangère ».

Le secrétaire d’Etat américain a cité deux rendez-vous: le Sommet international sur le climat, annoncé par Joe Biden pour le 22 avril, et la COP26 à Glasgow en novembre prochain.

M.S. (avec MAP)