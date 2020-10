Les dernières nouvelles sur l’état de santé du président Trump

Le président Donald Trump, qui a testé positif à la Covid-19, « se porte bien » actuellement et « n’a pas de fièvre », a déclaré ce samedi son médecin personnel à l’hôpital militaire Walter Reed, dans la banlieue de Washington, où il a été admis la veille par « abondance de précaution ».

Lors d’une conférence de presse, le Dr Sean Conley a précisé que Trump avait une toux légère, une congestion nasale et de la fatigue, mais que ses symptômes s’amélioraient. Le président n’a pas eu de fièvre depuis 24 heures et sa fonction cardiaque et hépatique était normale, a ajouté le médecin.

La veille dans la soirée, le Dr Conley avait déclaré dans une note que le président avait terminé sa première dose de Remdesivir, l’un des rares médicaments prouvés efficaces contre la Covid-19 et autorisés par les régulateurs américains, ajoutant que Trump allait bien et n’avait pas besoin d’assistance respiratoire.

Plus tôt vendredi, la Maison Blanche avait indiqué que les symptômes de Trump étaient bénins et qu’il était de « bonne humeur ».

« Le président Trump reste de bonne humeur, présente des symptômes légers et travaille toute la journée. Par prudence, et sur recommandation de son médecin et de ses experts médicaux, le président travaillera depuis les bureaux présidentiels de (l’hôpital) Walter Reed pendant les prochains jours. Le président Trump apprécie l’élan de soutien à la fois pour lui et pour la Première Dame », a déclaré la Secrétaire de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany dans un communiqué.

Le président Trump a été testé positif jeudi après que l’une de ses principales collaboratrices, Hope Hicks, ait été diagnostiquée avec le virus tôt dans la journée.

