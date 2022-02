Les dernières nouvelles sur l’état de santé de Pelé

La star brésilienne Edson Arantes do Nascimento « Pelé », 81 ans, a partagé jeudi un nouveau portrait sur Twitter et rassuré ses millions de followers après des rumeurs faisant état de détérioration de son état de santé.

« Ils disent que je ne vais pas bien. Vous ne trouvez pas que je suis beau ? », a écrit sur ses réseaux sociaux l’ancien attaquant légendaire, qui suit un traitement pour une tumeur au côlon pour laquelle il a été opéré en septembre dernier.

Le triple champion du monde a accompagné son message d’une photo sur laquelle il apparaît souriant, avec une nouvelle coiffure et les poings serrés comme s’il se préparait pour un match de boxe.

« Je sais qu’il y a des gens qui cherchent des nouvelles de moi. Aujourd’hui, j’ai bien pris soins de moi. Depuis le début de la pandémie, ma femme est ma coiffeuse préférée », a-t-il confié.

Pelé, considéré par beaucoup comme le meilleur footballeur de l’histoire, suit un traitement pour la tumeur du côlon détectée en septembre 2021 et pour laquelle il avait déjà été opéré dans un hôpital privé de Sao Paulo.

À partir de cette opération, il a commencé un traitement de chimiothérapie qui l’a obligé à passer plusieurs jours à l’hôpital.

En janvier dernier, il s’est de nouveau rendu dans la même clinique de São Paulo pour un autre contrôle, après quoi l’équipe de médecins a assuré que son état de santé était stable.

Cependant, des rumeurs sans fin ont surgi après que la chaine sportive ESPN BRAZIL ait déclaré que ‘O Rei’ (le roi) avait deux tumeurs détectées dans son foie et son intestin, et une autre émergeant dans ses poumons.

Cette information a été catégoriquement démentie par Kely Nascimento, l’une des filles de l’ancien joueur de Santos et Cosmos, qui a ensuite déclaré que son père allait « bien » et que son diagnostic n’avait pas changé.

« Il va à l’hôpital tous les mois pour faire un check-up général, donc vous pouvez vous attendre à ce que ce genre de choses (examens) se produisent de temps en temps », a-t-elle expliqué sur ses réseaux sociaux.

En plus de la tumeur, la santé de Pelé s’est détériorée ces dernières années en raison de problèmes à la colonne vertébrale, à la hanche et au genou qui ont réduit sa mobilité et l’ont obligé à subir une intervention chirurgicale, outre quelques crises rénales.

