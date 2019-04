Les autorités tunisiennes ferment Nessma TV (VIDEO)

Les autorités tunisiennes sont intervenues, ce jeudi 25 avril, pour fermer la chaîne de télévision privée Nessma et ont procédé à la saisie et à la destruction du matériel de production et de diffusion.

C’est la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA), équivalent de la HACA au Maroc, qui a ordonné l’arrêt de la diffusion de Nessma.

Les forces de l’ordre tunisiennes, qui ont eu recours à la force, ont encerclé le siège de la chaîne et dispersé les employés qui bloquaient l’accès aux locaux de Nessma, rapportent les médias locaux.

La fermeture de la fameuse chaîne tunisienne intervient quelques mois après la mise en demeure qui lui a été adressée par la HAICA pour diffusion sans autorisation légale. L’instance avait en effet annoncé, le 2 juillet 2018, la suspension de la régularisation de la situation de la chaîne en raison du non-respect des cahier de charges.

