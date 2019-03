Les Algériens exigent la fin du régime “tout entier” (VIDEOS)

Ce vendredi 29 mars, les Algériens sont descendus dans la rue pour la 6e semaine consécutive. Des centaines de milliers de manifestants ont battu le pavé dans les différentes villes du pays pour réclamer la démission du président Abdelaziz Bouteflika. Pour la première fois, la télévision publique algérienne a diffusé les images des manifestations.

Aussi, des slogans ont été scandés contre le chef d’état-major de l’armée, vice-ministre de la Défense général, Ahmed Gaïd Salah. En effet, les manifestants ont réclamé le changement de l’ensemble du système politique, refusant les solutions “provisoires et partielles”.

La forte mobilisation lors des manifestations observées ce vendredi signifierait que “les Algériens sont déterminés à obtenir le départ de tout le système et le lancement d’une véritable transition ”, explique le site d’information algérien TSA.

Rappelons que le chef d’état-major Ahmed Gaïd Salah a réclamé, mardi 26 mars, l’application de l’article 102 de la Constitution algérienne, qui prévoit la destitution du président de la République en cas de maladie grave et impossibilité d’exercer ses fonctions.

«Il faut adopter une solution qui garantit la satisfaction de toutes les revendications légitimes du peuple algérien et qui garantit le respect des dispositions de la Constitution et la continuité de la souveraineté de l’État, une solution de nature à être acceptée de tous», avait-il dit dans une allocution prononcée lors de sa visite dans la 4e région militaire d’Ouargla.

Selon l’Article 102 de la Constitution de la République algérienne, “lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l’unanimité, au Parlement de déclarer l’état d’empêchement”.

L’appel du chef d’état-major de l’armée pour l’application de l’Article 102 de la Constitution a été diffusé en boucle sur la chaîne de télévision publique A3.

A.K.A.