L’épouse de Bachar Al-Assad atteinte d’un cancer du sein

“Avec force, confiance et foi, Madame Asma Al-Assad, a entamé la phase préliminaire du traitement d’une tumeur maligne découverte dans le sein à un stade précoce”, indique-t-on. Et d’accompagner le message d’une photo de la concernée sous perfusion dans une chambre d’hôpital en compagnie de son époux.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK