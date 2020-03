L’entraîneur d’Arsenal testé positif au coronavirus

L’entraîneur espagnol d’Arsenal Mikel Arteta a été testé positif au coronavirus et placé en isolement, a annoncé jeudi soir dans un communiqué le club, dont le match de Premier League prévu samedi à Brighton a été reporté dans la foulée.

“Les salariés d’Arsenal qui ont été récemment en contact étroit avec Mikel devront s’isoler conformément aux directives sanitaires du gouvernement”, indique le club. Il s’agit des joueurs de l’équipe première, des membres du staff technique et d’un certain nombre du personnel affecté au centre d’entraînement de Colney, au nord de Londres. En conséquence, la direction du club de Premier League a décrété la fermeture du centre. La rencontre de championnat entre Brighton et Arsenal, prévue samedi, a été reportée et la Premier League a convoqué une réunion d’urgence de l’ensemble des clubs du championnat d’Angleterre.

“C’est évidemment une grande déception pour moi mais j’ai fait le test après m’être senti mal”, a déclaré Arteta, cité dans un communiqué sur le site d’Arsenal. “Je reviendrai travailler aussitôt que j’en aurai l’autorisation”, a ajouté le technicien placé en quarantaine. Le match des Gunners contre Manchester City prévu mercredi avait déjà été reporté. “Il est clair que nous ne serons pas en mesure de jouer certains matches dans leur programmation actuelle”, avait indiqué Arsenal jeudi soir. “La santé de notre personnel et du grand public est notre priorité et c’est là que nous nous concentrons”, poursuit le club du nord de Londres qui a apporté son soutien à l’entraîneur. “Nos pensées vont à Mikel qui est déçu mais de bonne humeur.”

S.L. (avec MAP)