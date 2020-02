L’Egypte franchit le cap des 100 millions d’habitants

L’Égypte a franchi mardi le cap des 100 millions d’habitants avec la naissance d’un enfant à Samalut, une ville du gouvernorat de Minya (sud), a annoncé l’Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques.

Ce recensement concerne uniquement la population égyptienne à l’intérieur du pays, a affirmé le Directeur de l’Agence, Khairat Barakat, lors d’une conférence de presse, faisant état d’une hausse moyenne de la population quotidienne qui s’est élevée en 2019 à 4.813 personnes/jour, soit 201 naissances par heure et 3,3 nouveaux nés chaque minute.

Barakat a fait observer, en outre, que le pays a enregistré un taux de croissance démographique de 1,79% entre 2018 et 2019, notant que cette augmentation significativement élevée affecte clairement et négativement les efforts de développement déployés par l’État.

Le Caire est arrivé en tête des gouvernorats d’Égypte en termes de population avec 9,9 millions d’habitants, soit près de 10% de la population du pays, suivi des gouvernorats de Gizeh (9,1 millions d’habitants), Sharkia (7,5 millions) et Dakahlia (6,8 millions).

Le Caire et Gizeh sont également arrivées en tête en termes de nombre de naissances en 2019, avec respectivement 211.200 et 200.300 naissances, tandis que les gouvernorats de Port-Saïd et de Suez ont enregistré le nombre de naissances le plus faible au cours de la même année, avec 12.000 et 15.400 nouveau-nés, respectivement.

L’Agence a révélé que la population âgée 18 à 29 ans représente environ 21% de la population totale (20,2 millions de personnes), tandis que la densité de population moyenne de la zone habitée par km2 atteint 1.422 personnes.

Ces statistiques font ressortir que l’espérance de vie moyenne à la naissance est de 71,2 ans chez les hommes, 73,9 ans chez les femmes et le pourcentage de la population de moins de 15 ans est de 34,2%, contre 3,9% pour la tranche d’âge de plus de 65 ans.

Environ 9,3 millions d’Égyptiens vivent actuellement à l’étranger, dont la plupart dans les pays du Golfe et en Libye, selon la même source. Pays arabe le plus peuplé, l’Égypte occupe le troisième rang à l’échelle continentale derrière l’Éthiopie et le Nigeria, et le 14è au niveau mondial.

