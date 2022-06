Législatives françaises: La gauche et la majorité présidentielle sortante au coude-à-coude

La majorité présidentielle sortante réunie sous l’étiquette “Ensemble !” et l’alliance de gauche “Nupes” se trouvent au coude à coude, dimanche, au premier tour des élections législatives, selon les premières estimations de plusieurs instituts de sondage.

Les deux formations obtiendraient autour de 25% des voix, indiques les données communiquées par cinq instituts.

La coalition, qui soutient le président centriste Emmanuel Macron, obtiendrait entre 25 et 25,8% des voix, devant l’alliance de l’Insoumis Jean-Luc Mélenchon, qui serait créditée de 25 à 26,2%.

Les deux formations devancent le parti de l’extrême droite Rassemblement national (RN), qui obtiendrait 18,5-19,7% des voix, suivi par les Républicains (droite classique) avec 11,1 à 14%.

L’abstention devrait atteindre un nouveau record pour un premier tour d’élections législatives, à 51,5% selon les estimations de l’institut de sondage Ifop-Fiducial, légèrement au-dessus du précédent record de 2017 (51,3%).

Les premières projections des 577 sièges donnent un avantage à la majorité sortante, avec une fourchette de 275 à 310 sièges, devant la gauche rassemblée sous la bannière « Nupes » (180 à 210), d’après le même institut.

Les Républicains, alliés à l’Union des démocrates et indépendants (UDI), obtiendraient 40 à 60 sièges et le Rassemblement national 5 à 25.

Se tenant dans un contexte national et international particulier, marqué par une inflation galopante et une guerre aux portes de l’Europe, opposant l’Ukraine à la Russie, et dont les répercussions économiques se font ressentir de plus en plus, notamment sur le pouvoir d’achat d’une large frange de Français, ce scrutin est perçu, par les observateurs, comme le prolongement de l’élection présidentielle d’avril dernier.

Le second tour du scrutin législatif se tiendra dimanche prochain.