Le tourisme s’est effondré en Espagne

L’Espagne a reçu la visite de plus de 9,8 millions de touristes étrangers au cours des sept premiers mois de l’année, ce qui représente une baisse de 25,8% par rapport à la même période en 2020, en raison de la situation de crise provoquée par la Covid-19, selon les données publiées mercredi par l’Institut national de la statistique (INE).

Plus précisément, les principaux pays d’origine de touristes au cours des sept premiers mois de cette année ont été : la France avec près de 2,1 millions de touristes et une augmentation de 1,8% par rapport à la même période en 2020, l’Allemagne avec près de 1,9 million (+6,4%) et le reste de l’Europe, avec plus de 1,1 million de touristes, en hausse de 0,3%.

Les dépenses des touristes étrangers ayant visité l’Espagne au cours des sept premiers mois ont diminué de 23,2 % par rapport à la même période en 2020, atteignant 10.996 millions d’euros.

Pour le seul mois de juillet, l’Espagne a accueilli près de 4,4 millions de touristes étrangers, soit 78,3 % de plus qu’au cours du même mois en 2020.

Les Français sont en tête des touristes ayant visité le pays ibérique avec 874 189 personnes, soit 19,9% du total et une augmentation de 46,6% par rapport à juillet 2020, suivis des Allemands (707 331 visiteurs, soit 64,5% de plus en rythme annuel) et des Britanniques (555 183, soit 46,5% de plus), selon la même source.