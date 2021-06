Le secrétaire d’Etat US bientôt en tournée européenne

Le Secrétaire d’Etat américain Antony Blinken effectuera, du 22 au 29 juin, une tournée dans plusieurs capitales européennes avec au menu diverses questions bilatérales ainsi que les dossiers libyen et syrien.

Blinken participera, à Berlin, à la 2ème Conférence de paix en Libye « pour soutenir les élections nationales de décembre et le retrait des forces étrangères », a indiqué, dans un communiqué, le porte-parole du département d’Etat, Ned Price.

Il rencontrera également des dirigeants libyens et étrangers pour discuter de leurs « préoccupations mutuelles », a précisé Price.

Le chef de la diplomatie américaine est attendu ensuite à Paris (25 juin) pour sa première visite en France, l’occasion de rencontrer le président Emmanuel Macron et son homologue, Jean-Yves Le Drian « pour approfondir les solides relations entre les États-Unis et la France, souligner nos valeurs communes et discuter des domaines de coopération, notamment la sécurité mondiale et le redressement après la pandémie », a ajouté la même source.

Le secrétaire d’État rencontrera également le secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann, pour discuter des priorités économiques, de la fiscalité internationale et de la présidence américaine de la réunion du 60ème anniversaire du Conseil ministériel en octobre.

À Rome, le chef de la diplomatie américaine et le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio co-présideront une réunion de la Coalition internationale anti-Daech. Blinken participera aussi à une réunion ministérielle sur la Syrie pour discuter de la crise dans ce pays et souligner l’importance de répondre aux besoins humanitaires.

Outre une visite au Vatican, Blinken se rendra à Bari et Matera où il prendra part à la réunion des ministres des affaires étrangères du G20 “pour renforcer l’engagement des États-Unis en faveur du multilatéralisme et discuter de la poursuite de la coopération dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, la résolution de la crise climatique et le renforcement de nos partenaires mondiaux, en mettant l’accent sur l’Afrique”, a ajouté Price.

