Le record détenu par la Malienne au Maroc a été battu (VIDEO)

Une Sud-africaine a donné naissance à 10 bébés dans un hôpital de Pretoria, enregistrant ainsi un record, a révélé ce mercredi le département du développement social de la région de Gauteng.

Gosiame Thamara Sithole, 37 ans, a accouché lundi soir par césarienne de ses décuplés, battant un record détenu par la Malienne Halima Cissé qui a donné naissance à neuf enfants le mois dernier au Maroc.

Les sept garçons et trois filles étaient deux de plus que les huit enfants que les médecins avaient détectés plus tôt lors des examens médicaux, a déclaré Gosiame à la presse, précisant qu’elle était enceinte de sept mois.

Gérante d’un magasin de détail, elle a indiqué qu’elle ne pourrait pas retourner au travail en raison de sa nouvelle situation et a demandé de l’aide pour élever les décuplés. «Je ne peux pas me permettre les exigences financières pour élever mes enfants», a dit la maman qui a déjà deux jumeaux.

Le père des décuplés, Tebogo Tsotetsi, a déclaré qu’il avait pleuré lorsqu’il a appris la nouvelle en ajoutant « les gens verront les ‘bébés miracles’ au bon moment ».

