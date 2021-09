Le président tunisien décrète la fin du couvre-feu (Covid-19)

Le président tunisien Kaïs Saïed a décidé, ce vendredi, de lever le couvre-feu nocturne en vigueur depuis mars 2020 pour limiter la propagation de l’épidémie.

Après avoir consulté le ministère de la Santé et la salle des opérations de gestion de la pandémie de COVID-19, le président Saïed a « décidé de lever l’interdiction de circulation aux personnes et aux véhicules, sur tout le territoire de la République, à compter de samedi, 25 septembre 2021 à minuit », a précisé un communiqué de la présidence tunisienne.

La même source a insisté sur l’importance de respecter l’application d’une série de procédures notamment l’obligation d’un certificat de vaccination contre le nouveau coronavirus, pour espérer pouvoir participer aux manifestations et aux rassemblements publics et privés ainsi que pour pouvoir accéder aux espaces clos et ouverts.

D’après le communiqué, les personnes ayant terminé le schéma vaccinal anti-COVID sont autorisées d’assister ou de participer à des manifestations, activités et rassemblements publics et privés dans des espaces ouverts et fermés à condition de présenter une preuve de la réception de la deuxième dose de vaccination, lit-on dans le communiqué.

D’un autre côté, la capacité d’accueil a été portée à 50% à la fois pour les espaces fermés et ouverts, avec la nécessité de respecter les mesures liées à la distanciation physique d’au moins un mètre, outre la mise en œuvre de protocoles sanitaires sectoriels agréés.

Le port du masque est désormais obligatoire dans tous les lieux publics et à bord des moyens de transport pour toutes les personnes de plus de six ans, explique la même source.

Pour les arrivées de l’étranger, une preuve de vaccination complète sera obligatoire pour ceux qui mettent le cap en Tunisie pour participer aux manifestations, activités et tous types de rassemblements.

La présidence tunisienne a assuré que les efforts des autorités sanitaires, civiles et militaires seraient renforcés pour accélérer davantage les campagnes de vaccination et de dépistage. Jusqu’à présent, 3.357.086 Tunisiens sont entièrement vaccinés contre le nouveau coronavirus, parmi un total de 6.208.138 inscrits sur la plateforme électronique Evax.

