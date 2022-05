Le président brésilien répond à la blague de Leonardo Di Caprio

Le président brésilien, Jair Bolsonaro, a ironiquement riposté à Leonardo DiCaprio sur les réseaux sociaux, après que l’acteur américain a demandé aux jeunes Brésiliens de s’inscrire sur les listes électorales et de voter lors des présidentielles en faveur de l’Amazonie.

« Merci pour votre soutien, Leo ! Il est très important que tous les Brésiliens votent aux prochaines élections. Notre peuple décidera s’il veut maintenir notre souveraineté sur l’Amazonie ou être gouverné par des voleurs qui servent des intérêts étrangers », a écrit le président sur son compte Twitter.

Le leader de la droite en a également profité pour rappeler à l’oscar du meilleur acteur pour ‘The Revenant’ que la photographie qu’il a publiée en 2019 pour dénoncer les incendies dévastateurs qui ravageaient l’Amazonie correspondait en réalité à une image qui date de plusieurs années.

Bolsonaro, qui défend l’exploitation des ressources minérales de l’Amazonie, y compris dans les réserves indigènes, a ainsi répondu à l’appel de DiCaprio pour que les jeunes Brésiliens s’inscrivent et votent aux élections présidentielles d’octobre prochain, pour lesquelles l’ancien président Lula Da Silva part favori selon les sondages.

L’acteur américain a rejoint une campagne sur les réseaux sociaux que d’autres célébrités internationales ont déjà partagées, comme la chanteuse brésilienne Anitta, et qui cherche à mobiliser les jeunes pour soutenir la candidature de Lula.

« Le Brésil abrite l’Amazonie et d’autres écosystèmes critiques pour le changement climatique. Ce qui s’y passe nous concerne tous et le vote des jeunes est essentiel pour promouvoir le changement pour une planète saine », a déclaré DiCaprio.

Ce n’est pas la première querelle entre Bolsonaro et DiCaprio autour de l’Amazonie. En 2019, alors que la plus grande forêt tropicale de la planète subissait les pires incendies de ces dernières années, le chef de l’État accusait DiCaprio de financer des organisations non gouvernementales et des militants écologistes, qui, selon lui, étaient à l’origine des incendies.

L’acteur avait rejeté les accusations et s’est dit « fier de soutenir les groupes qui protègent » l’Amazonie, dont environ 60% de sa superficie totale se trouve sur le territoire brésilien.

Au premier trimestre de cette année, la déforestation en Amazonie brésilienne a atteint un nouveau record, avec 941 kilomètres carrés de forêt détruits, selon les chiffres officiels.

