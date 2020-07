Le président brésilien annonce sa contamination au Covid-19

Le président brésilien Jair Bolsonaro a été testé positif au nouveau coronavirus, au lendemain de l’apparition de symptômes liés à la pandémie.

Le chef de l’Etat a annoncé sa contamination dans des déclarations à plusieurs chaînes de télévision locales. « J’avais 38 degrés de fièvre. Les médecins m’ont donné de l’hydroxychloroquine et de l’azithromycine (un antibiotique) et après je me suis senti mieux », a indiqué Bolsonaro, qui a été placé en isolement préventif.

Le président brésilien, qui a subi, lundi, une radiographie des poumons à l’hôpital des forces armées, a rassuré sur sa santé, ajoutant qu’il travaillerait désormais « par visioconférence ».

Le week-end dernier, il a visité l’État de Santa Catarina et à son retour à Brasilia, il a rendu visite à l’ambassadeur des États-Unis, Todd Chapman, pour célébrer le jour de l’indépendance de ce pays en compagnie de son ministre des Relations extérieures, Ernesto Araújo, et d’autres personnalités.

Chapman n’a montré aucun symptôme de maladie, mais sera soumis à un dépistage préventif, tout comme les ministres qui ont côtoyé le président et sa famille ces derniers jours.

Le Brésil est le deuxième pays le plus touché par le Covid-19 au monde, avec plus de 65.000 morts et environ 1,6 million de cas confirmés.

M.S. (avec MAP)