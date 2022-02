Le président aux Ukrainiens: « Ne déposez pas les armes, défendez Kiev »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé samedi les Ukrainiens à ne pas déposer les armes et à défendre la capitale Kiev.

« Je suis là. On ne va pas déposer les armes et on va défendre notre pays », a déclaré Zelensky, dans une adresse vidéo publiée dans la matinée sur Facebook, au moment où l’armée ukrainienne affronte les forces russes, appelant à ne pas croire les « fausses informations » circulant sur internet selon lesquelles il aurait appelé son armée à se rendre.

« Nos armes, c’est notre vérité. C’est notre terre. C’est notre pays. Nos enfants. Nous allons défendre tout cela. Gloire à l’Ukraine! », a-t-il lancé.

Cette adresse a été diffusée alors que la capitale ukrainienne se battait pour éviter de tomber aux mains de l’armée russe, des combats ayant eu lieu dans la nuit sur l’avenue de la Victoire, une des artères principales de Kiev.

Selon l’armée ukrainienne, de violents combats se poursuivaient à Kiev dans la matinée.

S.L. (avec MAP)