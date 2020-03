Le premier ministre britannique testé positif au Covid-19

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a été testé positif au nouveau coronavirus après avoir présenté “de légers symptômes”, a annoncé le Downing Street vendredi.

“Après avoir constaté de légers symptômes, le Premier ministre a été testé au coronavirus” et “le résultat est positif”, a précisé le Downing Street dans un communiqué.

Le premier ministre sera toujours en charge de la gestion de la crise, a ajouté la même source, notant que le locataire du 10 Downing Street sera mis en quarantaine. “Au cours des dernières 24h j’ai développé des symptômes légers et j’ai été testé positif au coronavirus”, a confirmé le premier ministre lui même sur son compte twitter. “Je me suis isolé maintenant, mais je vais continuer à diriger le gouvernement via vidéo-conférence en attendant de combattre ce virus”, a-t-il ajouté.

La propagation du Covid-19 s’est accélérée ces derniers jours au Royaume Uni. Jeudi, les autorités ont recensé 115 décès en 24 heures. Actuellement, le bilan total s’établit à 578 morts liés à la maladie et de 11.658 cas de contamination officiellement recensés.

S.L. (avec MAP)