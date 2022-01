Le nouveau projet d’Eric Cantona, avec Nisma Benani et Charaf El Mansouri

Eric Cantona, l’icône mondiale du foot et ancien capitaine des Manchester United, lance une marque de voyages footballistiques, en partenariat avec DHARMA, une start-up innovante créant des marques de voyages pour la “passion economy”.

«Notre idée était de créer les expériences de football les plus exaltantes au monde, authentiques, avec de l’âme. Aujourd’hui tout est guidé par le prix – nous voulions créer un produit guidé par la passion.» affirme Eric Cantona.

Looking FC (www.lookingfc.com) propose des voyages de 4 jours, conçus par Eric lui-même. Chaque voyage fera découvrir aux fans les plus passionnés, le monde et ses villes, au travers des plus grands clubs de foot et de leur communauté de supporters.

« Nous sommes convaincus que l’avenir du Voyage sera dicté par la passion, et non par la destination en elle-même. Alors que les gens s’identifient de plus en plus aux communautés en ligne, le besoin de connexions réelles ne fera que croître. Telle est l’approche “travel-brand-as-a-service” de DHARMA, pour laquelle elle est pionnière. Notre valeur ajoutée est unique, dans le sens où elle mêle à la fois une technologie de pointe, SAAS et tour operating automatisé, au capital humain. Non seulement nous permettons à de grandes icônes et des marques internationales d’accroître leur marché au travers d’un produit touristique mais surtout de les différencier en créant pour leurs cibles des expériences uniques et transformatrices.” a déclaré Charaf El Mansouri, PDG et cofondateur de DHARMA.

Lancée en 2018 par de véritables pionniers du tourisme, Nisma Benani, Charaf El Mansouri, and Leah Howe, DHARMA compte aujourd’hui parmi ses clients: Culture Trip, le plus grand média touristique au monde, Bitso, une bourse de crypto-monnaies, Pernod Ricard, la 2ème entreprise internationale productrice de vins et spiritueux, Equinox, la première marque de fitness de luxe, et Light Watkins, qui n’est autre que le professeur de Méditation du Prince Harry et Meghan Markle.

“‘C’est lors de l’ascension du Toubkal que nous organisions pour notre client Equinox, que Charaf et moi-même nous sommes demandés: Et si nous organisions ce genre d’expériences pour tous les Equinox du monde ? Nous sommes en train de créer une nouvelle façon de voyager, révolutionnaire, stimulante, qu’elle soit autour du bien-être, du street art, ou même du cannabis. Les opportunités sont sans limites, et nous avons hâte de partager avec vous les prochains projets et partenariats sur lesquels nous avons travaillés.” a dit Leah Howe, CXO et cofondatrice.

DHARMA est l’une des premières startups à avoir été sélectionnée par le programme Hub71, délocalisant alors ses équipes de New York et Marrakech, à Abu Dhabi.

“Si quelqu’un se demande encore d’où viendra la prochaine innovation tech & travel, c’est qu’il n’est pas attentif! Ce pays a une longueur d’avance d’au moins 50 ans et représente un réel modèle en termes d’innovations touristiques.”

DHARMA est une entreprise de travail à distance, dont l’équipe a fait ses preuves dans de grands groupes internationaux tels que Uber, Airbnb, Equinox, Butterfield & Robinson, et G Adventures. L’entreprise a annoncé avoir levé des fonds de 3.5M USD sur l’année 2020, soutenue par des Investisseurs dans le domaine du tourisme et de la “passion economy”. Ces investisseurs ne sont autres que Convivialité Ventures (San Francisco), le fond d’investissements de Pernod Ricard, L&Ventures (Salzburg), le fond d’investissements de Loop Agentur, l’agence Marketing de Puma, Red Bull, et Porsche, BY Venture Partners (Beirut), les premiers partenaires financiers de Sowork, Thread, and Ro, Shorooq (Abu Dhabi), le fond d’investissements leader de la région MENA, et Flat6Labs (Caire), le plus grand accélérateur de startups de la région MENA.

“Notre mission est de rassembler le monde autour d’expériences uniques et humaines. Chercher son dharma, c’est chercher son objectif de vie, son chemin, partir à la quête de soi. Cette idée du Voyage est celle que nous partageons avec notre équipe, nos investisseurs et nos clients. Nous sommes très enthousiastes quant au futur du tourisme, en effet le volume brut des ventes de 2022 est déjà 30 fois supérieur à celui de 2019, et 6 fois supérieur à celui de 2021.” Annonce Nisma Benani, CFAO et cofondatrice.

A propos d’Eric Cantona:

Eric Cantona, connu sous le nom de « King Eric » par les fans de Manchester United, est un acteur, réalisateur, producteur et ancien footballeur professionnel français. Il a joué pour Auxerre, Martigues, Marseille, Bordeaux, Montpellier, Nîmes, et Leeds United avant de terminer sa carrière à Manchester United, où il a remporté quatre titres de Premier League en cinq ans et deux League et FA Cup Doubles. Il a été élu meilleur joueur de l’histoire de Manchester United par le magazine Inside United. Après sa retraite footballistique en 1997, il a entrepris une carrière au cinéma. En 2009, il joue son propre rôle dans Looking for Eric, un film réalisé par Ken Loach.