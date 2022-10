Le message du roi Mohammed VI au nouveau secrétaire général de l’UC

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Mohamed Joudar à l’occasion de son élection au poste de Secrétaire général de l’Union Constitutionnelle (UC).

Dans ce message, le Souverain exprime Ses félicitations à Joudar, élu secrétaire général de l’UC à l’issue du sixième Congrès national du parti, ainsi que Ses voeux de plein succès dans ses nouvelles missions partisanes.

« A la faveur de vos compétences et en raison de ton attachement aux constantes et sacralités de la Nation, nul doute que tu ne ménageras aucun effort pour renforcer la présence de ton parti sur la scène politique et consolider son adhésion, à l’instar des partis nationaux sérieux, à l’effort collectif visant à préserver les acquis et à relever tous les défis, au service des intérêts suprêmes de la Patrie et des citoyens », souligne le roi dans le message.

Tout en rendant hommage à son prédécesseur, Mohamed Sajid, le roi a demandé à Joudar de transmettre l’expression de Sa haute considération à l’ensemble des membres du parti de l’Union Constitutionnelle.

S.L. (avec MAP)