Le logo de Twitter remplacé par une tête de chien (PHOTO)

L’emblématique petit oiseau bleu de Twitter s’est transformé, durant ces dernières heures, en chien, en référence à la crypto-monnaie préférée du PDG de la plateforme, Elon Musk.

Les utilisateurs ont remarqué que le logo « oiseau bleu » situé en haut à gauche de la page d’accueil a été changé par “Doge”, mème internet représentant un chien de race japonaise le “Shiba inu” et possédant sa propre crypto-monnaie, qui a fini par être classée 7e crypto-monnaie mondiale, d’après le site spécialisé CoinMarketCap.

Le propriétaire de la plateforme a partagé un tweet sur son compte confirmant être à l’origine de ce changement de logo. En effet, Musk a publié une photo mettant en scène le chien, célèbre mème d’Internet, “Doge”, subissant un contrôle de police avec une photo de l’oiseau bleu sur sa pièce d’identité, le chien assure au policier qu’il s’agissait d’une ancienne photo.

Le milliardaire a, de même, partagé un ancien fil de conversation avec un utilisateur qui l’avait incité à racheter Twitter et à en changer de logo par celui de “Doge”, en commentant le fil par “As promised” (Tel que promis).

Après ce changement de logo, la valeur du “Dogecoin” a bondi, selon la base de données de CoinMarketCap, d’environ 0.07 euro en début de journée à environ 0.09 par unité dans la soirée, soit 18 pc en plus durant 24 heures.

Il est à rappeler qu’Elon Musk, qui semble faire figure de plaisanterie avec ce changement de logo, est visé par une plainte d’investisseurs l’accusant d’avoir mis en place un système pyramidal pour soutenir la valeur de cette monnaie virtuelle. Ils réclament, en effet, près de 258 milliards de dollars en guise de dommages et intérêts.

