Le Japon secoué par de graves inondations (VIDEO)

Le premier ministre Japonais Shinzo Abe, qui a dû annuler une tournée dans 4 pays s’est rendu ce mercredi 11 juillet, à la province d’Okayama et Hiroshima, les villes les plus touchées par la catastrophe, pour rendre visite aux personnes sinistrées, avant de poursuivre sa visite dans les autres régions.

En plus des 179 morts, les autorités disent être sans nouvelles d’au moins 9 autres citoyens, tandis que les médias évoquent plus de 50 ou 60 disparus.