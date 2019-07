Le grand acteur égyptien Farouk Al-Fishawy n’est plus

Farouk Al-Fishawy est décédé ce jeudi matin, à l’âge de 67 ans, dans une clinique du Caire. Le grand acteur égyptien a succombé des suites d’un cancer, après être entré dans un état comateux profond.

Le défunt aura marqué le septième art et le petit écran du Nil avec une filmographie cinématographique et télévisuelle des plus prolifiques.

Ainsi, Farouk Al-Fishawy avait eu à son actif quelque 130 oeuvres entre long-métrages, séries et feuilletons télévisés! Citons, entre autres, “Lielat hana wa srour” (2018), “Un jour pour les femmes” (2016),”El Ott” (2013) et “Hanafy the Wonderful”(1990).

Rappelons que les débuts d’acteur du défunt datent de 1979 alors qu’il était étudiant à l’Institut supérieur du cinéma, de la capitale égyptienne. Il avait deux enfants avec l’actrice Soumaya El Oulfi. Ils s’étaient séparés il y a des années tout en restant “bons amis et bons collègues” sur les plateaux de tournage, avait-il déclaré à plusieurs reprises. La défunte Souad Hosni était l’actrice avec qui il aimait le plus jouer et se disait honoré de travailler avec elle.

Dans un communiqué, le Syndicat des acteurs égyptiens a déploré la mort d’un “des symboles de l’art” dans le pays du Nil. Les obsèques de Farouk Al-Fishawy auront lieu ce jour-même au Caire. Paix à son âme! “Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons”.

L.A.