Le frère de Bouteflika a-t-il chassé une Marocaine à Genève?

Rappelons que Bouteflika a été hospitalisé à Paris en 2013 suite à AVC et il a fait de nombreux “contrôles médicaux périodiques” par la suite. Si les médias algériens rassurent l’opinion publique concernant l’état de santé de Bouteflika, les rumeurs les plus pessimistes affolent les réseaux sociaux algériens.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK