Le feu continue de ravager Notre-Dame de Paris (VIDEO)

Près de quatre heures après son déclenchement, le feu continue, ce lundi soir, à embraser une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris où au moins 400 pompiers ont été mobilisés pour tenter de circonscrire le sinistre.

Le feu, qui a ravagé la toiture et les charpentes de l’édifice, a causé déjà l’effondrement de la flèche de la cathédrale, qui culminait à 93 mètres.

L’incendie, qui s’est déclaré vers 18h50 est «potentiellement lié» aux travaux de rénovation de l’édifice, selon les pompiers.

Le feu aurait pris dans les combles de la cathédrale, d’après les mêmes sources.

Le parquet de Paris a, en tout cas, ouvert une enquête pour déterminer les causes de l’incendie qui, selon les dernières indications rapportées par les médias, n’aurait pas fait de victimes.

Dans un tweet à la suite de l’incendie, le président Emmanuel Macron a affirmé être «triste de voir brûler cette part de nous».

Réagissant, le pape François a également exprimé sa tristesse et son émotion au même titre que plusieurs dirigeants de par le monde, notamment le président américain Donald Trump et la chancelière allemande Angela Merkel. Il en est de même de la première ministre britannique Theresa May et de la Directrice générale de l’Unesco, Audrey Azoulay.

La cathédrale Notre-Dame de Paris, l’un des monuments gothiques les plus visités de France, date du 13ème siècle. De 13 à 14 millions de personnes s’y rendent chaque année en provenance de toute l’Europe.

