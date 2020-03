Le coronavirus est désormais “une pandémie” (OMS)

L’épidémie du Covid-19 qui sévit dans différents pays dans le monde peut être considérée comme une pandémie, a déclaré, mercredi à Genève, le directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Nous avons estimé que le Covid-19 peut être qualifiée de pandémie”, a déclaré le directeur général de l’OMS en conférence de presse à Genève, exprimant ses profondes préoccupations face “aux niveaux alarmants de propagation et de gravité”.

“Décrire la situation comme une pandémie ne change pas l’évaluation de la menace posée par ce coronavirus. Cela ne change pas ce que fait l’OMS, et cela ne change pas ce que les pays devraient faire”, a-t-il affirmé.

Le patron de l’OMS a estimé que dans “les jours et les semaines à venir”, le nombre de cas, de décès et de pays touchés allait augmenter. Il a appelé, une fois de plus, les pays à agir pour “contenir” l’épidémie, qui a fait plus de 4.000 morts dans le monde.

“Nous devons être plus agressifs”, a insisté Ghebreyesus, soulignant que cette “pandémie” pouvait “être contrôlée”.

M.S. (avec MAP)