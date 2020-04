Le coronavirus dans le monde en chiffres

Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans le monde, qui a provoqué, à ce jour, au moins 134.757 décès dans 209 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre, avec 2.088.877 cas confirmés, dont 516.036 guéris :

Le Maroc a enregistré jusqu’à présent 2.251 cas de contamination au Covid-19, dont 247 personnes guéries et 128 décès, alors que 9.182 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 614.246, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19. Le pays compte 26.064 décès et 48.708 guérisons.

Les pays les plus touchés après les États-Unis sont l’Espagne avec 644.348 cas, 28.554 morts et 70.853 guérisons, l’Italie avec 165.155 cas, 21.645 décès et 38.092 guérisons et la France où le nombre de cas confirmés a grimpé à 147.863 cas, dont 17.167 morts et 30.855 guérisons.

De son côté, l’Allemagne, qui figure parmi le top 5 des pays les plus touchés du nouveau coronavirus, a recensé 134.753 cas d’infection au Covid-19, dont 3.804 morts et 72.600 guérisons.

D’autres pays européens ont été également affectés par la pandémie du coronavirus comme la Grande-Bretagne (98.476 cas et 12.868 morts), la Belgique (33.573 cas et 4.440 morts), la Suisse (26.336 cas) ou encore les Pays-Bas (28.153).

Par ailleurs, 27.938 cas ont été recensés en Russie et 10.613 autres en Corée du Sud, qui a enregistré 229 décès et 7.757 guérisons, alors que l’Australie compte près de 6.468 cas de contamination, 63 décès et 3.747 cas guéris.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 5.862 cas enregistrés, dont 79 décès et 931 guérisons, tout comme la Palestine où 374 cas ont été confirmés, dont 2 décès et 63 guérisons.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation du Covid-19, l’Europe mène le peloton avec 974.973 cas, 88.391 décès et 263.000 guérisons, suivie de l’Amérique 753.042 cas, 33.450 morts et 83.120 personnes guéries.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 334.121 cas, 12.113 décès et 160.898 personnes guéries, suivie de l’Afrique avec 18.072 cas, 915 décès et 3.885 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 7.961 cas, dont 72 morts et 4.518 guérisons.

S.L. (avec MAP)