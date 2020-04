Le chanteur français Christophe n’est plus

Le chanteur français Christophe, interprète des “Mots Bleus” et d'”Aline”, s’est éteint, dans la nuit de jeudi à vendredi à Brest l’âge de 74 ans, des suites d’une maladie pulmonaire, a annoncé sa famille.

Daniel Bevilacqua de son vrai nom avait été hospitalisé et admis en réanimation le 26 mars dans un hôpital de Paris pour un emphysème, avant d’être transféré à Brest. “Christophe est parti. Malgré le dévouement sans faille des équipes soignantes, ses forces l’ont abandonné”, ont écrit son épouse et sa fille Lucie dans un communiqué. “Avec la disparition de Christophe, la chanson française perd une part de son âme, mais le bleu doux-amer de ses chansons est indélébile”, a écrit sur Twitter le ministre de la culture Franck Riester.

Né le 13 octobre 1945 à Juvisy, dans l’Essonne, Christophe est issu d’une famille d’immigrés italiens. Très tôt, il se passionne pour le cinéma et tombe amoureux de “l’American way of life”. Adolescent, il abandonne tôt l’école et apprend à jouer la guitare et l’harmonica avant de lancer sa carrière avec le groupe “Danny Baby et les Hooligans”, puis choisit la voie solo.

Auteur-compositeur-interprète, Christophe connaîtra le succès dès “Aline”, sortie en 1965, qui lui offre une reconnaissance en France où il est numéro un des charts, mais aussi à l’internationale. A cette époque, Christophe compose d’autres succès comme Les Marionnettes, J’ai entendu la mer ou Excusez-moi Monsieur le professeur et enchaîne les succès avec des albums qui marqueront des générations et l’histoire de la chanson française.

Christophe a reçu une Victoire de la musique en 2003 pour son spectacle à l’Olympia et a été élevé au rang de chevalier de la Légion d’honneur le 31 décembre 2014. Son dernier album, “Les Vestiges du Chaos”, était sorti en 2016.

S.L. (avec MAP)