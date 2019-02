Le célèbre couturier Karl Lagerfeld est mort

Le célèbre couturier allemand Karl Lagerfeld est mort ce mercredi à l’âge de 85 ans, rapportent plusieurs médias français.

Karl Lagerfeld avait été admis à l’Hôpital Américain de Neuilly-sur-Seine. Son absence lors de la fashion-week à Paris en janvier dernier avait fait couler beaucoup d’encre dans le milieu de la mode. C’était la première fois depuis 1983, année où il avait repris la maison Chanel, qu’il était absent de ce grand événement. “Le couturier était très affaibli. Son état ne lui a ainsi pas permis de se rendre à son propre défilé”, indiquait Le Figaro en début d’année.

Avec ses cheveux blancs, son col haut et ses lunettes noires, Lagerfeld était devenu au fil des années une icône et une figure incontournable de la mode à la française. Il était à la tête de trois marques (Chanel, Fendi et sa griffe éponyme).

Né à Hambourg (nord de l’Allemagne), Karl Lagerfeld aimait entretenir le mystère sur la date exacte de naissance.

S.L.