Le bitcoin se rapproche de son record historique

Le prix du bitcoin s’est envolé vers les 60.000 dollars vendredi pour la première fois depuis six mois, un rebond soutenu par la confiance du marché dans le lancement prochain d’un fonds indiciel (ETF) susceptible d’attirer de nouveaux investisseurs.

La plus connue des cryptomonnaies a connu une hausse de plus de 50% depuis le 20 septembre et évolue désormais moins de 10% en dessous de son plus haut historique de 64.895 dollars, inscrit le 14 avril.

La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine doit rendre prochainement sa décision sur la demande d’homologation du premier ETF américain sur le bitcoin.

En plus de l’appétit global pour le risque, le bitcoin profite d’une information de presse sur la possible acceptation par les autorités américaines d’ETF bitcoin, selon un analyste chez Markets.com.

Ces produits financiers, qui existent déjà pour l’or, par exemple, permettraient à plus d’investisseurs institutionnels de s’exposer au secteur des cryptomonnaies.