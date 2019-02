L’avion d’Emiliano Sala a été retrouvé

“L’avion du footballeur argentin Emiliano Sala a été retrouvé dans la Manche”, a affirmé le Bureau d’enquête britannique sur les accidents aériens à l’AFP.

“Je confirme qu’il a été retrouvé”, a déclaré une porte-parole citée par l’AFP. Des recherches sous-marines avaient été lancées dimanche dernier pour retrouver l’avion qui avait disparu. Le Bureau, qui donnera plus d’informations par la suite, va prendre en charge le remorquage de l’appareil.

Deux morceaux de siège appartenant à l’appareil dans lequel l’ex-footballeur du FC Nantes a disparu avaient été retrouvés sur une plage du Cotentin, en Normandie.

Rappelons que l’avion d’Emiliano Sala a disparu lundi 21 janvier. Emiliano Sala avait quitté Nantes dans la soirée. Selon les médias français, l’avion a décollé à 19h15 de Nantes. Une heure après, un signal d’alerte avait été lancé par les autorités.

S.L.

Wreckage of the plane carrying Emiliano Sala and piloted by David Ibbotson was located early this morning by the FPV MORVEN. As agreed with the AAIB they moved the GEO OCEAN III over the position we provided them to visually identify the plane by ROV. #EmilianoSala

— David Mearns (@davidlmearns) February 3, 2019