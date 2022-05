L’application YouTube Go va bientôt disparaître

YouTube a annoncé qu’il s’apprête à débrancher, à partir du mois d’août prochain, son application Go, qui permettait de regarder des vidéos en utilisant moins de données Internet sur son smartphone.

La version allégée YouTube Go a été développée en 2016 dans un contexte où les connexions aux données cellulaires, dont le prix était particulièrement faramineux, étaient plus instables et empêchaient parfois même le fonctionnement de YouTube, notamment sur les téléphones intelligents d’entrée de gamme.

Mais cette version de ne permet pas d’écrire de commentaires, d’ajouter de mention J’aime, de créer et de publier des contenus ou encore d’utiliser le thème sombre.

Le groupe a fait savoir qu’il travaillait sur une fonctionnalité qui permettra de réduire l’utilisation de données Internet sur son application courante.