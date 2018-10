L’animateur Philippe Gildas est mort

Âgé de 82 ans, Philippe Gildas était hospitalisé depuis sept semaines, d’après Europe 1. Il était très connu à travers l’émission “Nulle Part Ailleurs” sur Canal Plus qu’il a présenté pendant plusieurs années. Philippe Gildas est passé par plusieurs radios comme RTL et Europe 1, avant de rejoindre la chaine Canal Plus.

